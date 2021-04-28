28 Nisan 2021, Çarşamba

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Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kayserispor - Denizlispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

'in 38. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Denizlispor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, , , Avramovski, , Henrique, Alibec, .

Denizlispor: Cenk, Özer, , Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.

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