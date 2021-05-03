03 Mayıs 2021, Pazartesi

ALANYASPOR

Kasımpaşa-Alanyaspor maçında sakatlık şoku! Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı

Doktoru açıkladı! Salih Uçan şoku...
ALANYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

'in 39. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 1. dakikasında Hajradinovic ile girdiği pozisyonda sakatlanan hastaneye kaldırıldı. Yıldız futbolcunun elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

maçının henüz birinci dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Aytemiz Alanyasporlu futbolcu 'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildi.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa'nın 'u 3-0 yendiği maçın 1'inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Ambulansla hastaneye götürülen futbolcunun yapılan tetkikler sonrası elmacık kemiğinde bir kırık oluştuğu bildirildi. Alanyasporlu futbolcunun sağlık durumunda korkulacak bir şey olmadığı, gözünün altında küçük bir kırık tespit edildiği belirtildi. Salih Uçan'ın bu geceyi hastanede geçireceği ve yarınki kontrollerden sonra operasyon geçirip geçirmeyeceğine karar verileceği öğrenildi. Ligin bitimine 3 maç kalırken Salih bu talihsizlik sonucu sezonu kapamış oldu.

Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ALANYASPOR HABERLERİ
Kasımpaşa Alanya'yı rahat geçti! Kasımpaşa Alanya'yı rahat geçti!
Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek? Menajerinden flaş açıklama! Salih Uçan hangi takıma gidecek?
F.Bahçe maçı sonrası Çavuşoğlu: Her takım kazanmak için oynar F.Bahçe maçı sonrası Çavuşoğlu: Her takım kazanmak için oynar
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör