Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Sivasspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Miranda, Djilobodji, Güray, Mirallas, Maxim, Andre, Olokowski, Dicko, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Camara, Robin, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Boyd, Kayode

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