Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, Serdar Gürler, Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.

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