28 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Karagümrük - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 Giriş Tarihi: 28.04.2021

Süper Lig'in 38. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, , Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, , Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.

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