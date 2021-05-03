Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Fenerbahçe, düşme hattından kurtulma mücadesi veren Erzurumspor'dan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe maçı izle...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Fenerbahçe ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
👉 FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mesut, İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.
ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.
🤔 SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.
🟨 7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.
4. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.
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