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FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Süper Lig'in 39. haftasında ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3 puan aldığı haftada Fenerbahçe, düşme hattından kurtulma mücadesi veren Erzurumspor'dan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? izle...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 FENERBAHÇE - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Harun, Ozan, Serdar, , Caner, , , İrfan, Mert, Pelkas, Valencia.

ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes.

🤔 SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan , Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımdaki yerlerini alamayacak.

🟨 7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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