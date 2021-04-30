Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı!
Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
1 Mayıs Cumartesi
20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık
2 Mayıs Pazar
16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya
3 Mayıs Pazartesi
16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan
20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
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