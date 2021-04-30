30 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 Giriş Tarihi: 30.04.2021

Son dakika spor haberleri... (TFF), 'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi

20.30 Beşiktaş - :

2 Mayıs Pazar

16.00 - :

16.00 - Göztepe:

16.00 Yukatel Denizlispor - :

20.30 - Galatasaray:

3 Mayıs Pazartesi

16.00 - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan

20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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