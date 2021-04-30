Son dakika spor haberi: Süper Lig'de 39. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 39. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig'in 39'uncu haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 39'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

1 Mayıs Cumartesi



20.30 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor: Ali Palabıyık

2 Mayıs Pazar



16.00 İttifak Holding Konyaspor - Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek



16.00 Fraport TAV Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan



16.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek



20.30 Gençlerbirliği - Galatasaray: Halis Özkahya

3 Mayıs Pazartesi



16.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan



16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler



16.00 Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: Arda Kardeşler



20.30 Fenerbahçe - BB Erzurumspor: Mete Kalkavan



20.30 Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu

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