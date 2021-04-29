BB Erzurumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 38. haftasında BB Erzurumspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında BB Erzurumspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
BB Erzurumspor - Başakşehir maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BB ERZURUMSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet, Obertan, Emrah, Gomes.
Başakşehir: Volkan, Uğur, Epureanu, Duarte, Ömer Ali, Tolga, Mahmut, Giuliano, Aleksic, Visca, Gulbrandsen.
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