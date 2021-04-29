Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Idriz Voca, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Alper, Emre Güral.

Gaziantep FK: Çağlar Şahin, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Morais, Muhammet Demir, Dicko.

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