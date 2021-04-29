Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 38. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Ankaragücü ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
ANKARAGÜCÜ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Idriz Voca, Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobzhanidze, Alper, Emre Güral.
Gaziantep FK: Çağlar Şahin, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Vetrih, Jefferson, Mirallas, Morais, Muhammet Demir, Dicko.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig