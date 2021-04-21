21 Nisan 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Üst klasman hakeminin testi pozitif çıktı!

Üst klasman hakeminin testi pozitif çıktı!
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

, bir üst klasman yardımcı hakemin COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

(), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir üst klasman yardımcı hakemimizin 19 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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