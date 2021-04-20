20 Nisan 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam son sürat devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olmak için büyük mücadele veriyor. Takımların son durumlarına göre analizlerde bulunan İddaa Risk Kurulu, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 2 takım aynı oranda favori gösterildi. İşte şampiyonluk oranları...
Trabzonspor 3000
Galatasaray 6.50
Fenerbahçe 3.50
Beşiktaş 1.30
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