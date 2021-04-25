Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Alanyaspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Babacar, Davidson, Mustafa
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