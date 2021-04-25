25 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Alanyaspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Uğur, Duarte, Epureanu, Ömer Ali, Mehmet Topal, Tolga, Visca, Giuliano, Aleksic, Chadli

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Babacar, Davidson, Mustafa

Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Cimbom Mohamed'le yarışa tutundu! Cimbom Mohamed'le yarışa tutundu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör