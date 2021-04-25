Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Gaziantep FK ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - BB Erzurumspor maçı 25 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - BB ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet
BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes
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