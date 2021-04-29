29 Nisan 2021, Perşembe

SÜPER LİG

Alanyaspor Fenerbahçe maçı CANLI

Alanyaspor - Fenerbahçe | CANLI
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 Giriş Tarihi: 29.04.2021

Spor Toto 'in 38. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri ve 'ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertlilerin galibiyetten başka çaresi yok. Öte yandan Alanyaspor ise ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçın rövanşını almak istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, , , , , , Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

Fenerbahçe: Harun, , , Attila, , , Mert Hakan, Ozan Tufan, , Pelkas, Valencia

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 📺

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

4' Enner Valencia, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.

12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson'un yakın mesafen kafa vuruşunda top auta gitti.

...

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıktı. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ALANYASPOR İLE 10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Ankaragücü-Gaziantep | CANLI Ankaragücü-Gaziantep | CANLI
Eksik Başakşehir geriden gelerek kazandı Eksik Başakşehir geriden gelerek kazandı
Sivas son dakikalarda güldü! Sivas son dakikalarda güldü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör