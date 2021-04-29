Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertlilerin galibiyetten başka çaresi yok. Öte yandan Alanyaspor ise ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçın rövanşını almak istiyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Alanyaspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALANYASPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 📺

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (CANLI)

4' Enner Valencia, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.

12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson'un yakın mesafen kafa vuruşunda top auta gitti.

...

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA SAHADA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, 56 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıktı. Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

ALANYASPOR İLE 10. RANDEVU

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 2'sini Alanyaspor kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 17 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ