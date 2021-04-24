Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti. Ev sahibi ekipte Lukas Podolski 59. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

13. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

59. dakikada Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadele rakibine ayağı ile müdahale eden Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Turan, topu kale önündeki Mustafa Muhammed'e çıkardı. Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda, top direğe çarptıktan sonra kaleci Boffin'de kaldı.

70. dakikada Antalyasporlu Fredy'nin kaptırdığı top ile kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Muhammed'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

71. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL! 77. dakikada Galatasaray öne geçti. Şener'in sağ kanattan ortasında kale önünde topa bekletmeden sert vuran Mustafa Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kudriashov, hakeme itirazları nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ