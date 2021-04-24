24 Nisan 2021, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Son dakika spor haberi: Antalyaspor Galatasaray maçında Lukas Podolski kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon...

Maçta kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon...
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 Giriş Tarihi: 24.04.2021

'in 37. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesinin 59. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 59. dakikasında Antalyaspor forması giyen , ile girdiği ikili mücadelenin ardından ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İşte o anlar...


(Fotoğraf: beIN Sports)

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