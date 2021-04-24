Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesinin 59. dakikasında Lukas Podolski ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 59. dakikasında Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadelenin ardından ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

İşte o anlar...



(Fotoğraf: beIN Sports)

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