Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar N'Koudou'nun 2 ve Ghezzal'ın golleriyle maçı 3-1 kazanarak zirve yolunda çok kritik bir 3 puan aldı. | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Son 2 haftada 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma golle başladı. 3. dakikada rakibi tarafından Ljajic ceza sahası içerisinde düşürülünce hakem Cüneyt Çakır beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş'ta topun başına geçen Ghezzal meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kayserispor ise bu gole 6. dakikada Henrique ile karşılık verdi.

N'KOUDOU ALEV ALDI

Beşiktaş'ı yeniden öne geçiren gol ise 13. dakikada N'Koudou'dan geldi. Ljajic'in pasında ceza sahası sol çaprazonda topla buluşan yıldız futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın skorunu da N'Koudou belirledi. 65. dakikada defansın arkasına hareketlenen N'Koudou, Ghezzal'ın pasını tek vuruşla ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti: 3-1.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 75 yaptı, Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Francisco Montero'yu görevlendirdi.

Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i, bugün sakatlığı açıklanan ve maç kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

MONTERO 13 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı.

Trabzonspor maçının ardından sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında süre alan Montero, 90. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

ROSIER RİZESPOR MAÇINDA YOK

Mmücadelenin 37. dakikasında Alibec'e arkadan yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören Rosier cezalı duruma düştü. Süper Lig'in ilk yarısında Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmalarında gördüğü sarı kartlarla BB Erzurumspor müsabakalarında cezalı duruma düşen Rosier, bu sezon ikinci kez sarı kart cezalısı olacak. İlk yarıda oynanan Galatasaray ve Göztepe karşılaşmalarının yanı sıra ikinci yarının ilk maçı olan Trabzonspor maçında sarı kart gören Rosier, Kayserispor karşısında 4. sarı kartını gördü ve hafta içinde oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

NECİP DE YOK

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal da 50. dakikada gördüğü sarı kart ile eksikler kervanına katıldı. Necip de Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

TUNCAY BECEDEN İÇİN SAYGI DURUŞU

Dün hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Becedek, 1962-1964 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.

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