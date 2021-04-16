Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kartal zive yarışında en kritik virajlardan birine giriyor. Düşme hattı ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede 2 takım da 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Beşiktaş ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 16 Nisan Cuma günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Larin

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Punto, İbrahim, Ender, Paintsil, Alper, Emre, Badji

KARTAL'DA 6 İSİM SINIRDA

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sakatlıklarının bulunduğu Beşiktaş'ta 6 oyuncu ise sarı kart sınırında. BB Erzurumspor karşısında cezasını dolduran Josef de Souza ise bu maçla birlikte formasına kavuşacak. Ankaragücü'nde ise takımın önemli isimlerinden Endri Çekici cezalı. Ender Aygören'in de sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Rosier, Welinton, Dorukhan ve Larin kart sınırında. Bu isimlerden sarı kart gören olursa, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek. Ankaragücü'nde de Diousse, Voca, Paintsil ve Sarlija sınırda olan oyuncular. Bu isimler kart görmeleri halinde Denizlispor maçında takımlarını yalnız bırakacak.

SAHASINDA 2 KEZ KAYBETTİ

İki ekip, bugüne kadar tüm kulvarlarda 125 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 85 galibiyet alırken, 27 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, 13 maçta gülen taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynadığı 63 maçta ise büyük bir üstünlüğe sahip. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 54 kez kazanırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanında yalnızca 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş'ı 9 Kasım 1969 yılında İstanbul'da 3-2 yenen Başkent ekibi, diğer galibiyetini ise 17 Şubat 2002 tarihinde 2-1'lik skorla aldı. Bu tarihten sonra İstanbul'da oynanan 14 karşılaşmada ise Beşiktaş kazandı. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak.

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