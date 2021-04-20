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Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Konyaspor maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ç.Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Dokovic, Baiano, Boldrin, Samudio, Remy, Skoda

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Bytyqı, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Cikalleshi

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