Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Hedenstad, Fatih, Roco, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Lens, Vato, Sobieech, Kemal Ademi

Göztepe: İrfan, Gassama, Atınç, Berkan, Burekovic, Obinna, Diabate, Soner, Ndiaye, Halil, Jahovic

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