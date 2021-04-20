Hatayspor Antalyaspor maçı CANLI
Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Hatayspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranis, Aabid, Ruben, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Diouf
Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Ali Eren, Bahadır, Doğukan, Hakan, Fredy, Serdar, Amilton, Podolski
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