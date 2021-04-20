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Hatayspor Antalyaspor maçı CANLI

Hatayspor - Antalyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 Giriş Tarihi: 20.04.2021

'in 36. haftasında ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HATAYSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Hatayspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

HATAYSPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Billong, , , , Aabid, , Akintola, , Boupendza, Diouf

Antalyaspor: , Mert, , , Bahadır, , , , Serdar, ,

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