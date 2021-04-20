Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Avramovski, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Kvrzic, Attamah, Lennon, Henrique, Muğdat, Maglica
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Furman, Diego, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Sandro Lima, Stancu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Denizlispor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig