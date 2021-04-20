Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Gençlerbirliği maçı 20 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Avramovski, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Kvrzic, Attamah, Lennon, Henrique, Muğdat, Maglica

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Furman, Diego, Polomat, Piris, Soner, Sefa, Candeias, Sandro Lima, Stancu

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