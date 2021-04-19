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SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Asla kabul edilemez"

TFF'den Avrupa Süper Ligi açıklaması!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 Giriş Tarihi: 19.04.2021

(), hakkında açıklamalarda bulundu. Bu girişime tepki gösteren TFF'den, "Asla kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri

'nin kurulmasının resmen açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. () resmi hesabından yaptığı açıklamada, bu girişimin asla kabul edilemez olduğunu belirtti ve Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun alacakları kararı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Son dakika spor haberi: UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Avrupa Süper Ligi tepkisi! "Açgözlülük..."

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı Avrupa kulüpleri tarafından oluşturulduğu ilan edilen Avrupa Süper Ligi projesi ile ilgili gelişmeleri büyük bir endişe ile takip etmekteyiz.

Dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başta futbolumuzun çatı kurumları olan ve UEFA olmak üzere tüm paydaşlar ve bu spora gönülden bağlı olan futbol ailesinin her ferdinin yanında olduğumuzu açık bir şekilde beyan ediyoruz.

Bu kapsamda, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Yönetim Kurulu'na inanıyoruz, alacakları kararı sonuna kadar destekliyoruz.

Önemli olan, zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte, bu oyunun geleceği için bireysel değil birlik beraberlik içerisinde hareket etmek ve bu yönde kararlar almaktır.

Futbolun geleceği adına, söz konusu oluşumda yer alan kulüpleri, başlattıkları bu ayrılıkçı eylemden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

Yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bu harekete haklı bir tepki gösteren 'na sergiledikleri bu duruş için adına teşekkür ediyoruz."

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