20 Mart 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

Süper Lig'in 4 büyük kulübü, borçların yeniden yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile anlaştı. İşte yapılan anlaşmanın detayları...

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Ekonomik açıdan sıkıntılar çeken 4 Büyükler, ile yaptığı yeni anlaşmayla borçlarını 9.5 yıllık vadede yapılandırdı. Dün İstanbul'da düzenlenen toplantıda Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başkanı Ali Koç, Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu imzaları atarak kulüpleri için yeni bir dönemi başlattı. Sabah Gazetesi, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem arz eden anlaşmanın detaylarını tek tek açıkladı;

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

1- 2021-22 sezonu için futbol ailesi giderlerinde 2020-2021 sezonuna kıyasla en az %20 tasarruf edilmesi aranacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

2- Borç yapılandırması kapsamında, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında anapara ödemesiz toplamda yaklaşık 9.5 yıl vadeli yapılandırma süreci şeklinde gerçekleştirilecektir.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

3- 2023-24 sezonunun başlangıcından itibaren her cari futbol sezonu (1 Haziran-31 Mayıs), bir önceki sezon elde edilmesi öngörülen sabit gelirler (yayın gelirleri, sponsorluk-reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, gişe gelirleri, ticari oran gelirleri, diğer vb.) toplamı asgari %50'sine tekabül eden bir tutarda anapara, faiz ödemesi yapılacaktır. Söz konusu ödeme, takip eden sezon (2023-24 sezonundan itibaren her bir cari sezon) sabit gelirlerden karşılanacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

4- 2022-23 sezonundan itibaren sezon içinde elde edilmiş değişken gelirlerin (transfer gelirleri, UEFA gelirleri vb.) %50'si konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında vadesi gelen borçların ödenmesinde kullanılacak. Nakit akışı ve ödeme protokolüne uygun gelir oluşmazsa değişken gelirlerin %75'i borç servisi (anapara, faiz) ödemesinde ve konsorsiyum kredisinin yapılandırmanın son yılında ödenmesi gereken borcun süpürülmesinde kullanılacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

5- 2022-23 sezonunda, asgari 2021-22 sezonunda elde edilmesi öngörülen sabit gelirlerin %25'ine tekabül eden tutarda faiz tahsil edilecektir. Söz konusu tutar, öncelikle 2022-23 sezonunda elde edilen değişken gelirlerden karşılanacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

6- Şirket gelirleri; öncelikle vergi ödemelerinin yapılmasında kullanılacaktır, ardından konsorsiyum borç servisi ve kulüp operasyonel giderleri sıralaması ile kullanılacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

7- Kulüp derneklerinin kendi gelirleri ile faaliyetlerini sürdürmesi sağlanacak ve finansal borçlanma yasağına tabi olacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

8- 2021-22 sezonundan itibaren gelirlerin paylaşımı ve bütçelerin tespiti şirketin bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan mali denetim raporlarıyla sağlanacak. Bağımsız denetim şirketleri tarafından bütçenin yapılandırma sözleşmesindeki gelir paylaşımı ve bütçeleme esaslarına uygun olmadığı tespiti hali bir temerrüt hali oluşturacaktır.

İşte 4 büyüklerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın detayları!

9- Şirketin borçlanma, teminat-takyidat yasağı, tasarruf ve ilişkili taraf işlemleri gibi konsorsiyum bankalarını veya kredi geri ödeme planını etkileyebilecek temel ticari konular, konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulacaktır.

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