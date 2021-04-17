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Göztepe 1-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galatasaray Kerem'le kazandı! Cimbom'dan bu sezon bir ilk
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen Cimbom, 'nun hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı ve 3 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 19, 39 ve 64. dakikalarda (p) attı ve hat-trick yaptı. Göztepe'nin tek golü ise 9. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 maç aradan sonra kazandı ve puanını 65'e yükseltti. Göztepe ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 46 puanda kaldı.

G.SARAY'DAN BİR İLK!

Galatasaray aldığı bu galibiyetle birlikte, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçta 3 puan kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8' Sol kanatta topla buluşan Burekovic'in ortasında Diabate penaltı noktası üzerinde müthiş bir voleyle topu ağlara gönderdi.

Göztepe Galatasaray maçında Diabate inanılmaz bir gole imza attı

18' Halil'in pasında savunma arkasına iyi sarkıp ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

39' Ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, uzak direğe düzgün bir vuruş yaparak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Göztepe-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu şov! Takımını sırtladı

41' Taylan'ın derinlemesine pasında savunma arkasına iyi sarkan Halil, süratle ceza sahasına sokulmak isterken Berkan'ın arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus bariz GOL pozisyonu gerekçesiyle Berkan'a doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pozisyonun VAR'da incelenmesinin ardından ofsayt kararı verildi ve kırmızı kart kararı geri alındı.

45+3'üncü dakikada Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Feghouli'nin ara pasında Halil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, İrfan Can meşin yuvarlağı çıkardı.

45+4'üncü dakikada Fernandes yerden kesti, Feghouli'nin gelişine vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

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49'uncu dakikada Saracchi'nin pasında Emre Kılınç şutunu çekti, kaleci İrfan Can üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

62'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Nwobodo, Halil'i düşürdü. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi.

64' Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kendisinin ve takımın 3. golünü kaydetti.

69'uncu dakikada sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

76'ncı dakikada Esiti'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwobodo kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

87'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zulj'un şutunda top kaleci Muslera'nın bakışları arasında auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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