Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri formda Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kayserispor maçı 6 Nisan Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Baker, Yunus, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Kayserispor - Doğan, Kolovetsios, Uğur, Aziz, Attamah, Kvrzic, Avramovski, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak, Lennon

48. RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

SAHASINDA TEK YENİLGİ



Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

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