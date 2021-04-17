17 Nisan 2021, Cumartesi
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Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılıların bu sezon attığı en erken gol oldu.
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*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
Göztepe Galatasaray maçında Diabate inanılmaz bir gole imza attı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İzmir ekibinde Diabate mücadelenin 8. dakikasında inanılmaz bir gole imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe iel Galatasaray karşı karşıya geldi. İzmir ekibinde devre arasında Trabzonspor'da takıma dahil edilen Fousseni Diabate 8. dakikada uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı.
Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılıların bu sezon attığı en erken gol oldu.
İŞTE O ANLAR
*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
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