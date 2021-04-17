17 Nisan 2021, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Galatasaray maçında Diabate inanılmaz bir gole imza attı

Göztepe'den muhteşem gol! Diabate poz verdi
GÖZTEPE A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 35. haftasında sahasında 'ı konuk etti. ekibinde Diabate mücadelenin 8. dakikasında inanılmaz bir gole imza attı.

'in 35. haftasında iel karşı karşıya geldi. ekibinde devre arasında 'da takıma dahil edilen 8. dakikada uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı.

Bu gol aynı zamanda sarı-kırmızılıların bu sezon attığı en erken gol oldu.

İŞTE O ANLAR










*Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır
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