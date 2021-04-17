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Göztepe-Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu şov! Takımını sırtladı

İzmir'de Kerem şov! Takımını sırtlayan isim oldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda 'ye konuk oldu. Kerem Aktürkoğlu 19., 39. ve 64. dakikalarda attığı gollerle Galatasaray'ı Göztepe maçında sırtlayan isim oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto 'in 35. haftasında deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle ilk yarının yıldızı oldu. 22 yaşındaki yıldız ikinci yarıda da boş durmadı ve 64. dakikasında penaltıdan kendisinin ve takımının 3. golünü kaydederek hat-trick yaptı.

Genç kanat oyuncusu 68. dakikada yerini Henry Onyekuru'ya bıraktı.

2016'DAN SONRA BİR İLK

Öte yandan Kerem, Galatasaray'da 2016 yılından bu yana bir ilki yaşadı. Sarı kırmızılılarda hat-trick yapan son Türk oyuncu Yasin Öztekin olmuştu. O tarihten bu yana bir maçta 3 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı. Hisareyn ve Başakşehir altyapılarında da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, BB Bodrumspor ve Karacabey Belediye Spor takımlarında top koşturmasının ardından sezon başında TFF 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Bu sezon Erzincan ekibinde etkili bir performans sergileyen Kerem, 17 gol ve 1 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu, 2 kez terlettiği Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla 1 gol attı. TFF'nin 2'inci, 3'üncü ve Bölgesel Amatör Ligleri tescil etmesiyle serbest kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerine Galatasaray'da devam ediyor.

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