Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Konyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Kayserispor maçı 16 Nisan Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Abdülkadir, Adil, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Uğur, Behic, Avramovski, Kvrzic, Lennon, Muhar, Henrique, Luckassen
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