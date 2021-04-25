Fenerbahçe-Kasımpaşa | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında ligde riskli bölgede bulunan Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic, Koomson, Bistrovic, Varga, Thelin.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

📺 Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 25 Nisan Pazar günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

9 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KASIMPAŞA'NIN YÜZÜ FENERBAHÇE MAÇLARINDA GÜLMÜYOR

Teknik direktör Şenol Can'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, son maçında ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı 35 müsabakada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 37 puanla 16. sırada girdi.

Süper Lig'de oynadığı 34 müsabakanın 21'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 7'sini kaybeden Fenerbahçe ise 69 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan lig karşılaşmasını Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük kurmuştu.

Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlıkları devam eden Julian Jeanvier, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic ve Gilbert Koomson karşılaşmada forma giyemeyecek.

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