Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında ligde riskli bölgede bulunan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Harun Tekin, Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Hajradinovic, Koomson, Bistrovic, Varga, Thelin.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

📺 Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

9 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 futbolcu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 38. haftasında Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 4 eksikle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin yanı sıra Osayi-Samuel, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunmaya Mesut Özil ile Mauricio Lemos da kadroda yer almadı.

GÖKHAN GÖNÜL YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Gökhan Gönül, Kasımpaşa maçı kadrosunda yer aldı. Sakatlığı son bulan Gökhan Gönül mücadeleye yedekler arasında başladı.

YEDEK KALECİ OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN

Fenerbahçe'de Altay Bayındır sakatlığı sebebiyle görev alamazken kaleyi Harun Tekin korudu. Sarı-lacivertli ekibin genç kalecisi Osman Ertuğrul Çetin ise yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin karşılaşma kadrosunda yer aldı. 17 yaşındaki file bekçisi yedek kulübesinde şans bekledi.

ŞENOL CAN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Süper Lig'in 36'ncı haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 2 değişikliğe giderek Fenerbahçe maçına çıktı. Genç teknik adam, kalede Ramazan Köse'nin yerine Ertuğrul Taşkıran'ı, Tarkan Serbest'in yerine ise Gilbert Koomson'u 11'de görevlendirdi.

6 İSİM SARI KART SINIRINDA

Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ramazan Köse, Oussama Haddadi, Kevin Varga, Tomas Brecka, Dusko Tosic, Derrick Luckassen, Fenerbahçe karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 39'uncu haftasında iç sahada oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

LACİVERT-BEYAZLILARDA 3 EKSİK

Lacivert-beyazlılarda Fenerbahçe karşılaşması öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Yusuf Erdoğan ve Julian Jeanvier ile Armin Hodzic, karşılaşma kadrosunda yer alamadı.

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