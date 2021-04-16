Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Gençlerbirliği ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Ömürcan, Polomat, Piris, Soner, Murat, Ayite, Candeias, Sandro Lima

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Claudemir, Gradel, Boyd, Yatabare

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ