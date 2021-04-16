16 Nisan 2021, Cuma

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Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Sivasspor maçı 16 Nisan Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Ömürcan, Polomat, Piris, Soner, Murat, Ayite, Candeias, Sandro Lima

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Fajr, Cofie, Claudemir, Gradel, Boyd, Yatabare

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