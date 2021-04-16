16 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Konyaspor 0-0 Kayserispor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Konya'da gol sesi çıkmadı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

'in 35. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte puanını 41'e yükseltirken Kayserispor ise 34 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada sağ kanattan Bytyqi'nin ortasında Jevtovic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

34'üncü dakikada Sekidika'nın ceza sahası yayından şutunda kaleci Doğan müdahale etti.

63'üncü dakikada Bytyqi'nin ceza sahası sol çarprazından şutunda top üstten auta çıktı.

64'üncü dakikada Cikalleshi'in pasında ceza sahası yayında topla buluşan Milosevic'in şutu şandan auta gitti.

66'ncı dakikada Henrique'nin ceza sahası dışından sert şutundan kaleci Sehic, topu kornere çeldi.

71'inci Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Doğan, kornere çeldi.

90+1 Hakem Ali Şansalan, pozisyona itiraz eden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na sarı kart gösterdi.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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