17 Nisan 2021, Cumartesi

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Trabzonspor Hatayspor maçı CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Hatayspor Canlı Anlatımı
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

Spor Toto 'in 35. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Trabzonspor - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: , Serkan, , , , Abdulkadir Parmak, , , , Nwakaeme,

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, , Katranis, Aabid, Ribeiro, , , Boupendza, Diouf

TRABZONSPOR'DA HEDEF PLAKA

Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, attığı 40 gole karşılık kalesinde ise 31 gol gördü. 58 puan toplayan bordo-mavililer sahasında konuk ettiği Hatayspor'u da yenmesi halinde puanını 61'e çıkartacak ve plaka diyecek.

PUAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bordo-mavililer ligde oynadığı son 5 maçta 8 puan bıraktı. 1 galibiyet 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi aynı puan kaybını daha önceki 13 karşılaşmada yaşamıştı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kalan bordo-maililer, ligi ilk dört takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor.

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