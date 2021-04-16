Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği evinde Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu.
Ev sahibi takımın gollerini; Diego Angelo ve Johansson kaydetti.
Konuk takımın golleri ise Jorge Felix, Kayode ve Polomat (K.K) kaydetti.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 31 puanda kalırken Sivasspor 50 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.
25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.
78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-2.
90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta, Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2
Karşılaşmayı Sivasspor 3-2 kazandı.
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