16 Nisan 2021, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği 2-3 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş!
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında evinde 'a 3-2 mağlup oldu.

'in 35. haftasında sahasında 'a 3-2 mağlup oldu!

Ev sahibi takımın gollerini; Angelo ve kaydetti.

Konuk takımın golleri ise Jorge Felix, Kayode ve Polomat (K.K) kaydetti.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip 31 puanda kalırken Sivasspor 50 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında 'in pasıyla ceza sahasına giren 'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci , güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan 'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.

78. dakikada Sivasspor farkı bire indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan ortasında altıpas noktasında topa iyi yükselen Jorge Felix meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

83. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Gradel'in sol kanattan kaleye doğru yaptığı ortasına ön direkte yatarak uzanan Kayode, topu filelere gönderdi: 2-2.

90+3. dakikada Sivasspor öne geçti. Ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden kale içine doğru attığı şuta, Gençlerbirliği'nden Polomat ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

Karşılaşmayı Sivasspor 3-2 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Süper Lig ekibinde 4 vaka birden! Süper Lig ekibinde 4 vaka birden!
Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü! Başkent derbisinde kazanan Ankaragücü!
Süper Lig ekibinde corona şoku! Süper Lig ekibinde corona şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör