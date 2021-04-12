12 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe-Gaziantep maçına dair tüm bilgiler!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi her iki takımın da 3 maçlık yenilmezlik serisi bulunurken, sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp lider Beşiktaş'la farkın açılmasını istemiyor. Peki, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilgiler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, SZALAI, CANER, GUSTAVO (OZAN), SOSA, MERT HAKAN, VALENCIA, PELKAS, SAMATTA (THIAM)

GAZİANTEP FK: GÜNAY, OLKOWSKI, RODERICK, DJILOBODJI, MARANHAO, MIRALLAS, RASHID, VETRIH, MAXIM, DICKO, KENAN

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı 12 Nisan Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde , Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, ve Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde 19 topu direklerden döndü. Son Yeni Malatya maçında 2 kez direğe takılan Kanarya söz konusu karşılaşmalarda 7 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 maçta 1 kez galip geldi. (3M/1B). Gaziantep FK ise deplasmanda 8 maçtır kazanamıyor. (5M/3B).

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