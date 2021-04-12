12 Nisan 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesi İstanbul ekibi çıkış yakalamak isterken, konuk takım ise 12 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Peki, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. hafta maçında Kasımpaşa ile , 'nda kozlarını paylaşacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Malatya'da yapılan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı.

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'u karşı karşıya getirecek mücadele 12 Nisan Salı günü saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYA 12 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Son olarak Fenerbahçe ile berabere kalarak dikkatleri üzerine çeken Yeni Malatyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor. Malatya ekibi son galibiyetini 20. haftada 2-1'lik skorla 'a karşı aldı.

AYTAÇ KARA VE JEANVIER YOK
Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Julian Jeanvier, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 'da ise corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcu, zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

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