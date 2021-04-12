Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Sezon sonunda şampiyon olup ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan lig için çalışmalarını sürdürürken öbür yandan sezon sonu transfer planlamasını da şekillendiriyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun önderliğinde 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı ve 2. sıraya yükseldi. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek F.Bahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise takımdan ayrılacak isimleri netleştirirken, yerlerine gelecek oyuncuları belirledi bile... İşte son gelişmeler ve transfer listesindeki 3 stoper... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:46 ABONE OL