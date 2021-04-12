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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Sezon sonunda şampiyon olup ipi göğüslemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan lig için çalışmalarını sürdürürken öbür yandan sezon sonu transfer planlamasını da şekillendiriyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun önderliğinde 2 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı ve 2. sıraya yükseldi. Sezonun bitmesiyle birlikte büyük bir yapılanmaya gidecek F.Bahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ise takımdan ayrılacak isimleri netleştirirken, yerlerine gelecek oyuncuları belirledi bile... İşte son gelişmeler ve transfer listesindeki 3 stoper... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:46
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Spor Toto Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yazın ve devre arası transfer döneminde kadrosunu 22 isimle güçlendirdi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Son 2 sezonda 6. ve 7. olan sarı-lacivertli takım, bu dönemde mutlu sona ulaşıp şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Sezon başında alternatifli ve bol kadro kuran Kanarya, buna rağmen takımdan istediği verimi alamadı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran ve takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren F.Bahçe, 40 yaşındaki teknik sorumluyla 2 maça çıktı ve 4 puan topladı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! O isimlerin yerine...

Ligin bitmesiyle birlikte takımda büyük bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de gidecekler yavaş yavaş netleşirken, yerine gelecek transferler için liste de ortaya çıktı.

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