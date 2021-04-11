11 Nisan 2021, Pazar

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Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Gençlerbirliği maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sarlija, İbrahim, Alper, Paintsil, Badji, Börven

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil İbrahim, Ömürcan, Piris, Soner, Murat, Candeias, Sefa, Stancu

Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig haberin devamı

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