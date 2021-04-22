Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 1-0 kazandı ve 2 hafta aradan sonra 3 puan kazanarak düşme hattında rahat bir nefes aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada Nacer Chadli kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 4 maç sonra mağlup oldu ve 37 puanda kaldı. Başakşehir ise 36 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga, kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa, altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli, aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

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