11 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 Giriş Tarihi: 11.04.2021

Süper Lig'in 34. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Konyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Robin, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Boyd, Yatabare

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Jevtovic, Amar Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi

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