Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Konyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner, Robin, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Boyd, Yatabare
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Milosevic, Jevtovic, Amar Rahmanovic, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi
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