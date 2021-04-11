Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Kayserispor ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Antalyaspor maçı 11 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: Doğan, Avramovski, Uğur Demirok, Kolovetsios, Kvrizic, Behic, Lennon, Muhar, Henrique, İlhan, Muğdat
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Nuri, Amilton, Ufuk, Fredy, Imeri, Podolski
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