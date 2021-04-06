Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, Sobiech

Hatayspor: Munir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

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