17 Nisan 2021, Cumartesi

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Denizlispor 2 - 3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erzurumspor'dan hayati geri dönüş!
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Erzurum ekibi son anlarda bulduğu golle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Spor Toto 'in 35. haftasında, ligin son sırasındaki 2 takım olan ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan maçta Erzurum ekibi son anlarda bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak çok önemli bir 3 puan aldı.

Denizlispor'un gollerini (2) kaydederken, BB 'a galibiyeti getiren golleri ise ve (2) kaydetti.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 31'e çıkarırken, Denizlispor 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki 'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada 'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada 'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada 'ın pasıyla buluşan Omolo'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.

64. dakikada Sakıb'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oltan'nın indirdiği topla buluşan Rashani'nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

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