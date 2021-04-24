24 Nisan 2021, Cumartesi
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Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk maçında İttifak Holding Konyaspor evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi ekip topladığı 41 puanla 13. sırada bulunurken, konuk takım ise 53 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Konyaspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Konuk ekipte, sarı kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlıkları bulunan Soner Örnek ve Selim Ilgaz dışında eksik bulunmuyor.
KONYASPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Konyaspor'un Hatayspor'u sahasında konuk edeceği maç bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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