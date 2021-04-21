Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadele Rodallega ve Kitsiou'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini 6. dakika Hugo Rodallega açtı. Bu gole karşılık olarak MKE Ankaragücü'nde, 35. dakikada Kitsiou sahneye çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Denizlispor ligin son sırasında puanını 27'ye, MKE Ankaragücü ise 38'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Alper Potuk'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.



45. dakikada ceza sahasına giren Tusha'nın vuruşunda kaleci Korcan topu kurtardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Paintsil'in şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Endri Çekiçi'nin ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulkadir Sünger, topu yumruklarıyla kornere gönderdi.

63. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonucu kaleci Abdulkadir Sünger, topu elinden kaçırdı. Kalecinin hatası sonucu topu önünde bulan Alper Potuk'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

77. dakikada Orkan Çınar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Lobjanidze, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta top kaleci Abdulkadir Sünger'in üzerine gitti ve sarı-lacivertliler mutlak bir golden oldu.

84. dakikada Şahverdi Çetin'in ceza yayının önünden çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger, topu sağ üst köşeye uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti.

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