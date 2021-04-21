21 Nisan 2021, Çarşamba

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MKE Ankaragücü 1 - 1 Denizlispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele Rodallega ve 'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Spor Toto 'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini 6. dakika açtı. Bu gole karşılık olarak MKE Ankaragücü'nde, 35. dakikada sahneye çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Denizlispor ligin son sırasında puanını 27'ye, MKE Ankaragücü ise 38'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun gerisine geçen Rodallega, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından 'un arka direğe yaptığı ortada Kitsiou düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

45. dakikada ceza sahasına giren 'nın vuruşunda kaleci topu kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren 'in şutunda top uzak direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada 'nin ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci , topu yumruklarıyla kornere gönderdi.

63. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe vuruşu sonucu kaleci Abdulkadir Sünger, topu elinden kaçırdı. Kalecinin hatası sonucu topu önünde bulan Alper Potuk'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

77. dakikada 'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Lobjanidze, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta top kaleci Abdulkadir Sünger'in üzerine gitti ve sarı-lacivertliler mutlak bir golden oldu.

84. dakikada 'in ceza yayının önünden çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger, topu sağ üst köşeye uzanarak kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti.

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