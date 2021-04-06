YENİ SAĞ BEK ADA'DAN

61medya'nın haberine göre scout ekibi bağ bek için önemli bir isim buldu. 30 yaşında 1.71 boyunda olan oyuncunun tam adı; Francisso Femenia Far. İspanyol sağ bek İngiltere'de Championship takımlarından Watford'un formasını giyiyor.

FRANCISCO FEMENIA FAR KİMDİR?

2 Şubat 1991 yılında İspaya'da dünyaya gelmiştir. 171 cm boyundadır ve sağ bek pozisyonunda oynamaktadır. Futbol hayatına Hercules alt yapısında başlamıştır. Barcelona B ve Real Madrid alt yapısında forma giymiştir. Deportivo Alaves'te sergilediği başarılı performans ile Championship ekiplerinden Watford'a transfer olmuştur. Bu sezon 34 maça çıkmış ve 3 asist ile oynamıştır.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ