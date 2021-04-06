06 Nisan 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far

Son dakika Trabzonspor haberleri... Sezona Eddie Newton ile kötü bir başlangıç yapan, Abdullah Avcı ile çıkış yakalayarak şampiyonluk yarışına tutunan Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip sağ beke yeni bir aday buldu. Francisso Femenia Far, Abdullah Avcı'nın listesine tepeden giriş yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

Sezona ile giren , arka arkaya gelen başarısız sonuçların ardından ile anlaşmış ve sezona tecrübeli hoca ile devam etmişti.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far

Gelir gelmez dokunuşlarını yapan ve büyük bir çıkış yakalayan , şampiyonluk potasına tutunmayı başardı ve yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far

, tecrübeli sağ bek Joao Pereira'yı kadro dışı bırakmıştı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadroda düşünmeyen Avcı kadroda genç futbolcu Serkan Asan'a yer verdi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far

Serkan Asan bu sezon 24 karşılaşmaya çıktı 1 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far

YENİ SAĞ BEK ADA'DAN

61medya'nın haberine göre scout ekibi bağ bek için önemli bir isim buldu. 30 yaşında 1.71 boyunda olan oyuncunun tam adı; . İspanyol sağ bek İngiltere'de Championship takımlarından Watford'un formasını giyiyor.

FRANCISCO FEMENIA FAR KİMDİR?

2 Şubat 1991 yılında İspaya'da dünyaya gelmiştir. 171 cm boyundadır ve sağ bek pozisyonunda oynamaktadır. Futbol hayatına Hercules alt yapısında başlamıştır. Barcelona B ve Real Madrid alt yapısında forma giymiştir. Deportivo Alaves'te sergilediği başarılı performans ile Championship ekiplerinden Watford'a transfer olmuştur. Bu sezon 34 maça çıkmış ve 3 asist ile oynamıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor maçında... VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor maçında...
Uğurcan'a dev talip! Milli yıldızlar buluşuyor... Uğurcan'a dev talip! Milli yıldızlar buluşuyor...
Fırtına en az gol yiyen takım! Fırtına en az gol yiyen takım!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör