Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'a yeni sağ bek! Francisso Femenia Far
Son dakika Trabzonspor haberleri... Sezona Eddie Newton ile kötü bir başlangıç yapan, Abdullah Avcı ile çıkış yakalayarak şampiyonluk yarışına tutunan Trabzonspor'da flaş bir isim gündeme geldi. Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavili ekip sağ beke yeni bir aday buldu. Francisso Femenia Far, Abdullah Avcı'nın listesine tepeden giriş yaptı.
Sezona Eddie Newton ile giren Trabzonspor, arka arkaya gelen başarısız sonuçların ardından Abdullah Avcı ile anlaşmış ve sezona tecrübeli hoca ile devam etmişti.
Gelir gelmez dokunuşlarını yapan ve büyük bir çıkış yakalayan Abdullah Avcı, şampiyonluk potasına tutunmayı başardı ve yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor.
Abdullah Avcı, tecrübeli sağ bek Joao Pereira'yı kadro dışı bırakmıştı. 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadroda düşünmeyen Avcı kadroda genç futbolcu Serkan Asan'a yer verdi.
Serkan Asan bu sezon 24 karşılaşmaya çıktı 1 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.
YENİ SAĞ BEK ADA'DAN
61medya'nın haberine göre scout ekibi bağ bek için önemli bir isim buldu. 30 yaşında 1.71 boyunda olan oyuncunun tam adı; Francisso Femenia Far. İspanyol sağ bek İngiltere'de Championship takımlarından Watford'un formasını giyiyor.
FRANCISCO FEMENIA FAR KİMDİR?
2 Şubat 1991 yılında İspaya'da dünyaya gelmiştir. 171 cm boyundadır ve sağ bek pozisyonunda oynamaktadır. Futbol hayatına Hercules alt yapısında başlamıştır. Barcelona B ve Real Madrid alt yapısında forma giymiştir. Deportivo Alaves'te sergilediği başarılı performans ile Championship ekiplerinden Watford'a transfer olmuştur. Bu sezon 34 maça çıkmış ve 3 asist ile oynamıştır.
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