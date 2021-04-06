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Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Göztepe - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 Giriş Tarihi: 06.04.2021

'in 33. haftasında ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: , Gassama, , Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, , Soner, Halil, Jahovic

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, , Baiano, , , , Soderlund

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