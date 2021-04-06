06 Nisan 2021, Salı
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Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Göztepe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund
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