16 Nisan 2021, Cuma

SÜPER LİG

Antalyaspor 2-3 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Çaykur Rizespor 3 maç sonra kazandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 Giriş Tarihi: 16.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve 3 maç aradan 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 35. haftasında sahasında ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada , 5'te ve 65. dakikada ise kaydetti. 'un golleri ise 33'te ve 87. dakikada 'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltirken Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza yayı üzerinden sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 0-2

15. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

32. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın penaltı noktası üzerine kestiği ortada Veysel Sarı kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun şutu ağlara gitti. 1-3

85. dakikada Michalak'ın sağ çizgiden ceza alanı arka direğe ortasında Soderlund'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

87. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Naldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3

90+5. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Dos Santos'un set şutunu kaleci kornere çeldi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Beşiktaş A.Gücü'ne takıldı! İşte güncel puan durumu Beşiktaş A.Gücü'ne takıldı! İşte güncel puan durumu
Kartal'a evinde büyük şok! Kartal'a evinde büyük şok!
Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş! Sivasspor'dan muhteşem geri dönüş!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör