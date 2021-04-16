Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve 3 maç aradan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada İsmail Köybaşı, 5'te Boldrin ve 65. dakikada ise Sabo kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 33'te Veysel Sarı ve 87. dakikada Naldo'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor puanını 39'a yükseltirken Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada İsmail Köybaşı'nın ceza yayı üzerinden sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

6. dakikada Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 0-2

15. dakikada Podolski'nin ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

32. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın penaltı noktası üzerine kestiği ortada Veysel Sarı kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

54. dakikada Doğukan Sinik'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

65. dakikada Abdullah Durak'ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun şutu ağlara gitti. 1-3

85. dakikada Michalak'ın sağ çizgiden ceza alanı arka direğe ortasında Soderlund'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

87. dakikada Hakan Özmert'in köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Naldo'nun kafa vuruşu ağlara gitti. 2-3

90+5. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Dos Santos'un set şutunu kaleci kornere çeldi.

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