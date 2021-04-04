04 Nisan 2021, Pazar

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Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 Giriş Tarihi: 04.04.2021

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, 6 eksikle Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. 'ın 3 puan kaybettiği haftada Beşiktaş, kazanarak farkı açmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 4 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, , TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELIN

BEŞİKTAŞ: ERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR


Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA


Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Flaş Halil Umut Meler sözleri!

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