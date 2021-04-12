Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmak isterken, Yeni Malatyaspor ise 12 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın tüm detayları haberimizde...
KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh.
KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
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