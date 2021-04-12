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Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor | CANLI

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor | CANLI
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Giriş Tarihi: 12.04.2021

'in 34. haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Kasımpaşa yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmak isterken, Yeni Malatyaspor ise 12 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

'in 34. hafta karşılaşmasında ile kozlarını paylaşıyor. Maçın tüm detayları haberimizde...

KASIMPAŞA-YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh.


KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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